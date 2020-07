Incendio in una palazzina a Trieste

I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti oggi, mercoledì primo luglio 2020, a intorno alle 13.30, in via Costalunga, a Trieste, per un incendio scoppiato al sesto piano di una palazzina delle Case Ater.

Sul posto la Prima Partenza del Distaccamento di Muggia e, dalla sede del Comando Centrale, la prima partenza, l'autoscala, l'autobotte e il funzionario di guardia.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha utilizzato il naspo ad alta pressione per spegnere il rogo e gli autorespiratori per entrare all'interno dell'edificio invaso dal fumo.

Sono in corso, alle 15, le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale sanitario e la Polizia di Stato. Nessuna persona è rimasta intossicata. L'appartamento dell'ultimo piano, quello interessato all'incendio, risulta inagibile. Le cause sono in corso di accertamento.