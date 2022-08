Incendio in una stalla a Rauscedo, mucche in fuga

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato poco prima delle 17 alla stalla sociale di Rauscedo, a San Giorgio della Richinvelda.

Sul posto sono accorsi nove mezzi dei Vigili del fuoco, anche con un mezzo speciale da Udine e un automezzo arrivato dalla base Usaf di Aviano. Enorme la colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza.

I pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti alla stalla. Mentre alcuni bovini sono stati messi in salvo, facendoli uscire dalla struttura, altri sono purtroppo deceduti.

Un'ottantina di mucche spaventate dal rogo sono fuggite e sono state recuperate nelle vicinanze dei capannoni ma anche nelle vie del paese.

Tra i primi ad accorrere sul posto il sindaco Michele Leon che ha evidenziato come ancora una volta la solidarietà in paese si è fatta sentire. “Gli agricoltori della zona – ha detto il sindaco Leon – sono qui in fila con trattori e botti perchè serve tanta acqua e hanno aiutato i pompieri per il recupero del bestiame fuggito. L'aiuto come al solito non si è fatto attendere".

A Rauscedo, in via del Poligono, stanno operando squadre dei pompieri da Spilimbergo, Udine, Codroipo, San Vito al Tagliamento e Pordenone. Fortunatamente non si registrano feriti. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone.