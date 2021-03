Incendio in uno scantinato a Mereto di Tomba

Nella tarda mattinata, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con le partenze dei Distaccamenti volontari di Codroipo e San Daniele, supportate dalla prima squadra, l’autoscala e l’autobotte della sede centrale di Udine, per l’incendio di una caldaia in un'abitazione a Mereto di Tomba.

Il notevole dispiegamento di forze si è reso inizialmente necessario dalle segnalazioni di una grossa quantità di fumo che usciva dallo scantinato della casetta su due piani. I pompieri, giunti sul posto, hanno riscontrato che il fumo era scaturito dalla centrale termica.

Spento prontamente il fuoco, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e all'aerazione dei locali interessati dal principio d’incendio; inoltre hanno verificato grazie alla strumentazione tutti i locali della casa per scongiurare la presenza di monossido. In corso anche le verifiche strutturali.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha fortunatamente avuto conseguenze per le persone che vivono nell'abitazione.