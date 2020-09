Incendio in via della Prefettura a Udine

Sono state le grida di aiuto di una giovane donna ad attirare l'attenzione di due persone in servizio alla Procura di Udine. Quando si sono affacciati alla finestra hanno notato il denso fumo che usciva da un appartamento di un palazzo vicino, in via della Prefettura. La donna è stata raggiunta e aiutata in un primo momento dai due soccorritori, mentre al loro arrivo i Vigili del Fuoco di Udine hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale.

La causa dell'incendio sarebbe un problema alla cappa di aspirazione: le fiamme hanno lambito una pentola e poi il fumo ha invaso le stanze dell'appartamento che si trova in pieno centro città.

La donna è stata controllata dai sanitari di un'ambulanza inviata dalla Sores. Fortunatamente le sue condizioni sono buone e al momento dell'incendio era sola in casa.