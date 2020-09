Incendio nel bosco a San Dorligo della Valle

Nel tardo pomeriggio di ieri, la partenza dei Vigili del Fuoco di Muggia è intervenuta per spegnere un incendio di sterpaglie in località Crociata di Prebenico, nel Comune di San Dorligo della Valle, in prossimità della Strada Provinciale 13 che porta al confine di Ospo.

Per le operazioni di spegnimento è stato utilizzato un'autoveicolo fuoristrada di tipo pick up completo di modulo antincendio boschivo Aib intervenuto a supporto dalla Sede Centrale di Trieste. Il rogo ha interessato circa 2000 metri quadrati di superficie.