Incendio nel campo rom di via Monte Sei Busi a Udine

Ennesimo incendio, nella prima serata di ieri, a Udine, nella zona del campo nomadi di via Monte Sei Busi. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno visto levarsi una colonna di fumo, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.



A bruciare era un vasto cumulo di sterpaglia, misto ad altro materiale. I pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme in breve tempo e nessuno è rimasto ferito. Sono almeno 6 gli incendi nel campo nomadi che si sono sviluppati negli ultimi 15 giorni.



Altri interventi a Enemonzo e Cercivento

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle 18.30, in via Tagliamento, anche a Enemonzo per un problema di fuga di gas che non ha causato però problemi sanitari né di evacuazione. Incendio sterpaglie, infine, nella zona di Cercivento.