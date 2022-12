Incendio nel carcere di Udine

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio nella casa circondariale di via Spalato, a Udine. Due detenuti hanno appiccato le fiamme all’interno della loro cella, chiudendosi poi nel bagno. Avrebbero dato fuoco a cuscini e materassi, danneggiando numerosi arredi.

Il rogo è stato domato da alcuni agenti della Polizia penitenziaria che, a causa del fumo respirato, hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. Così come i detenuti, sono stati condotti all’ospedale di Udine per un principio d'intossicazione.

L’incendio sarebbe stato appiccato, in particolare, da un detenuto che deve scontare una lunga pena. Voleva stare da solo nella cella di sicurezza ma questo non gli è stato permesso dalla direzione del carcere, dal momento che già in passato aveva tentato gestiti di autolesionismo.