Incendio nel deposito, cinque persone in ospedale

Quattro persone ricoverate all'ospedale per un principio di intossicazione e una leggermente ustionata agli arti superiori. Sono queste le conseguenze di un incendio scoppiato alle 14.45 in via Fornaci, a Palazzolo dello Stella.

Il rogo si è sprigionato in un locale annesso a una villetta e adibito a deposito di vario materiale. All'interno c'erano uno scooter, due falciatrici e diverse attrezzature da sub, fra le quali un compressore, alcune bombole di aria compressa e tute in neoprene usate per le immersioni.

Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il proprietario dell'immobile, che si è attivato nel tentativo di spegnere le fiamme con la pompa usata per l'irrigazione del giardino. In aiuto sono giunti anche i vicini. I tentativi di avere ragione dell'incendio si sono rivelati infruttuosi. Sul posto sono arrivate anche una partenza del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e una del Distaccamento dei volontari di Codroipo, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Il proprietario è rimasto ustionato, mentre i vicini sono stati intossicati dal notevole fumo prodotto sopratutto dalla combustione del materiale plastico.

I danni riportati dal fabbricato sono ingenti; è completamente andato distrutto l'impianto elettrico, mentre le strutture portanti del tetto in laterocemento sono rimaste seriamente compromesse a causa del forte calore sviluppatosi. Per fortuna, l'abitazione principale non ha subito alcun danno. Le cause sono in fase di accertamento.

Complessivamente sono stati impiegati quattro mezzi e dodici uomini.