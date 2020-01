Incendio nel deposito di solventi, collassa la struttura

Un vasto rogo si è sviluppato intorno alle 22.30 di ieri a Brugnera, in via Lino Zanussi. Le fiamme hanno coinvolto un deposito di solventi, interessando anche un distillatore e il deposito delle vernici.

L'incendio ha causato il crollo della copertura, che è collassata. Il sito si estende per circa 400 metri quadrati. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Pordenone con tre mezzi e, a supporto, i colleghi dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento, con due mezzi e ulteriori due mesi provenienti dal Distaccamento di Motta di Livenza. Nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso di accertamento.