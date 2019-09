Incendio nel garage della palazzina Ater

Un incendio scoppiato nel cuore della notte in un'autorimessa di una palazzina di 7-8 piani, nella zona di Valmaura, a Trieste, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando giuliano. Il fumo prodotto dalla combustione è salito fino al secondo piano. Le famiglie che vivono nel condominio, una palazzina Ater, si sono riversate tutte in strada.

Tanta confusione e tanto spavento, quindi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Una persona è stata controllata dai sanitari sul posto per precauzione e non è stata portata in ospedale.

Gravemente danneggiata, invece, la vettura che era posteggiata nel garage. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti. Qualcuno avrebbe udito anche delle esplosioni. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo.