Incendio nel vano scale della palazzina Ater

Principio di incendio nel vano scale di un edificio residenziale Ater a Codroipo nella notte tra sabato e domenica. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, alcuni oggetti depositati ai piedi della scala tra cui un passeggino e altri oggetti di uso comune delle famiglie che abitano all'interno della palazzina. È andato a fuoco il materiale ed è stato annerito anche il rivestimento in legno del vano scale, composto da "perlinato".

È la seconda volta che succede in questo edificio Ater. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che hanno messo in sicurezza l'area.