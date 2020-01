Incendio nell'impianto di verniciatura, un ferito

Un principio d'incendio si è sviluppato questa mattina nell'azienda Rustik, realtà produttiva che opera nel settore del legno, lungo la via Nazionale, in comune di Moimacco, alle porte di Cividale.

Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate, in maniera localizzata, nell'impianto di verniciatura. Il rogo è stato tempestivamente domato dai Vigili del Fuoco e dagli addetti della sicurezza della fabbrica. Una persona sarebbe rimasta infortunata.

Sta operando il personale del Distaccamento di Cividale del Friuli. Sul posto i sanitari e anche i carabinieri.