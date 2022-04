Allarme, nella notte, a Carpacco di Dignano, per un incendio che ha interessato il tetto, in legno, di un’abitazione, inserita in una serie di case a schiera, in via Rodeano.

Sul posto i Vigili del fuoco, con diverse squadre, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Ancora da accertare le cause delle fiamme, che hanno causato ingenti danni.