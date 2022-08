Nuovo incendio boschivo nella notte. L’allarme è scattato intorno alle 2 in comune di San Dorligo della Valle, in località Prebenico. Le fiamme hanno interessato, in particolare, il territorio sloveno.

Grazie al lavoro dei Vigili del fuoco italiani e sloveni e della Protezione civile, il rogo appare ora sotto controllo. Importante il contributo dell’elicottero della Protezione civile.