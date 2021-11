Incendio nella notte a Sesto al Reghena

I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti nella notte a Sesto al Reghena, in via Cortinovi, per un incendio che ha avuto origine dalla tettoia esterna, in legno, e si è diramato fino a interessare il tetto dell'abitazione.

Alle prime due squadre sanvitesi si sono aggiunti supporti provenienti dalla sede centrale: l'autoscala per una gestione in altezza dell'intervento e una botte per il supporto idrico. E' stata necessaria anche la collaborazione dei colleghi del vicino distaccamento di Portogruaro per domare il rogo. Le operazioni sono durate tutta la notte. La famiglia è stata evacuata; nessuno è rimasto ferito.

Presenti sul posto i Carabinieri.