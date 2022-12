Incendio nella notte a Villa Luisa Strassoldo

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, ieri notte, Villa Luisa Strassoldo ad Aiello del Friuli. L'allarme è scattato intorno all'1.30, dopo che un vicino ha visto fumo e fiamme sprigionarsi dalla residenza storica che risale al '600.

Sul posto, al civico 11 di via Vittorio Emanuele, i Vigili del fuoco di Cervignano supportati dai colleghi di Udine. I pompieri hanno iniziato subito lo spegnimento del rogo che ha interessato due vaste stanze su due piani distinti. Le fiamme hanno completamente distrutto il solaio. Ingenti i danni, considerato il valore storico della villa.

Nel pomeriggio, all'interno della residenza, era stato allestito un set fotografico. A quanto si è potuto apprendere finora i caminetti nelle due stanze erano stati accesi. L'incendio, in ogni caso, sarebbe scoppiato per cause accidentali, in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della stazione di Aiello. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Questa mattina i pompieri hanno completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile.