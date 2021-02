Incendio nella notte all'hotel Hilton

Incendio questa notte alle 2.45, all'hotel Hilton in piazza della Repubblica, a Trieste. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo al primo piano che ha interessato mobili e complementi d'arredo in ambiente di uso comune.

Tutta la palazzina è stata evacuata. Nessuna conseguenza sanitaria per i 23 ospiti che si trovavano all'interno della struttura.

Massima la collaborazione del personale dell'albergo con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto dal Comando Centrale di Trieste con la prima partenza, l'autoscala e il funzionario di guardia. In mattinata c'è ancora una squadra sul posto per le ultime verifiche.