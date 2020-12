Intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli e del Distaccamento di Gemona del Friuli nella notte, intorno alle 22 di ieri, per domare un incendio che si è sviluppato in una vecchia struttura utilizzata per il deposito del fieno, a Braulins di Trasaghis.

I pompieri hanno spento le fiamme; le cause del rogo sono in corso di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita. L'area è stata messa in sicurezza intorno a mezzanotte.