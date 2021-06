Allarme intorno alle 3 di notte per un incendio, che ha interessato alcune cantine e un appartamento al piano superiore in via Galilei 7 a Trieste.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, intervenuti con la prima e seconda partenza, l'autoscala, un'autobotte e il funzionario di guardia, il personale sanitario del 118, la Polizia di Stato e l'Acegas.

Non risultano persone intossicate, mentre le cause sono da accertare.