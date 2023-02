Incendio, nella notte a Udine. Intorno alle 23, l'allarme è scattato in una struttura residenziale in via Garibaldi Osoppo. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Udine e le forze dell'ordine, oltre al personale sanitario con un'ambulanza.

Quattro persone sono state controllate sul posto: fortunatamente per loro non è stata necessaria l'ospedalizzazione.