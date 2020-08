Una vettura è stata data alle fiamme nella notte, nella zona della ex Cogolo, a Pozzuolo del Friuli, dove erano stati segnalati strani bagliori in un campo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma al loro arrivo la macchina era già completamente avvolta dalle fiamme e distrutta.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma non si esclude il dolo. Sul posto anche i Carabinieri di Udine.