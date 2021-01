Incendio nella zona industriale di Prata

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone e del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, per un totale di quattro mezzi, per domare un principio di incendio che si è sviluppato nella zona industriale di Ghirano, a Prata di Pordenone, intorno alle 20.30 di ieri.

Per cause in corso di accertamento, si è incendiato un distillatore di solventi che era stato installato su un container, all'esterno della fabbrica; si tratta di una macchina utilizzata per la pulizia di queste sostanze. I pompieri hanno utilizzato la schiuma per spegnere le fiamme. Nessun problema per la continuità produttiva e nessuna persona è rimasta ferita.