Incendio sul Carso, si continua a lavorare. Riaperta la ferrovia

Continua l’azione di bonifica sul Carso, nella zona interessata dall’ultimo incendio, scoppiato sabato, poco dopo mezzogiorno, nell’area boschiva dietro la stazione di servizio ‘Duino nord’ dell’A4.

Nonostante il rogo ormai sia sotto controllo, nel pomeriggio hanno continuato ad accendersi nuovi focolai. I Vigili del Fuoco, dopo aver operato tutta la notte per spegnere l’impressionante incendio visibile ieri anche da chi si trovava in mare lontano dalla costa, sono al lavoro con nove squadre, supportati dal Corpo Forestale e dai volontari antincendio boschivo della Protezione civile, oltre che dai mezzi aerei, decisivi per contenere i nuovi focolai.

Per quanto riguarda la viabilità, dalla serata di sabato, dopo diverse ore di stop (proprio nel sabato da bollino nero per l'esodo estivo) sono state riaperte sia quella ordinaria, sia quella autostradale.

L'ultimo sopralluogo effettuato nel pomeriggio ha dato esito positivo. Alle 21 sono state riaperte anche l'area di servizio di Duino Nord e l'immissione di Duino in direzione Venezia.

Più complessa la ripresa del traffico ferroviario, ripartito intorno alle 22. Da lunedì mattina la circolazione sarà nuovamente regolare.

Dalle 17.30 circa, i Vigili del fuoco del comando di Trieste hanno operato con l'APS Bimodale, una speciale autopompa che può circolare sia su strada sia sui binari, per eseguire una bonifica delle aree incendiate a ridosso della linea.

Le operazioni hanno interessato la tratta tra la stazione di Monfalcone e l'abitato di Visogliano, nel comune di Duino Aurisina. La bonifica è il primo intervento eseguito sula linea ferroviaria utilizzando l'APS Bimodale del comando di Trieste: a bordo del mezzo oltre a due autisti dei pompieri, abilitati alla conduzione del camion su binari, c'è anche un tecnico Rfi.