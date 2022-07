Incendio sul Carso, stop ai treni e chiusa l'autostrada. Firmato un decreto per l'emergenza

Un nuovo incendio boschivo sta avanzando da questa mattina sul Carso. Il fronte - composto da vari focolai - va da Doberdò al Lisert, passando per il Bivio d’Aurisina.

Sul posto, dalle 10, stanno operando in forze i Vigili del fuoco per tentare di circoscrivere le fiamme, che avanzano rapidamente.

Per agevolare le operazioni è stato interrotto il traffico ferroviario; diverse anche le strade chiuse, compresa l'A4. Chiusa anche la Statale 55 dell’Isonzo per agevolare le operazioni di spegnimento incendio boschivo da San Giovanni di Duino fino all'incrocio con Sablici. Alte le colonne di fumo che si sono levate, visibile da decine di chilometri.

Inevitabili i disagi al traffico, sostanzialmente andato in tilt. A Trieste, si segnalano black-out elettrici.

DECRETO DI EMERGENZA. "E' stato sottoscritto nel tardo pomeriggio un decreto di emergenza della Regione per gestire la situazione straordinaria che si è venuta a creare nell'area del Carso triestino a seguito degli incendi boschivi che si sono sviluppati attualmente su più fronti, tra Sablici e Devetachi in comune di Doberdò del Lago, Lisert a Monfalcone e Medeazza a Duino Aurisina. Andremo ad assistere tempestivamente le persone che sono state costrette a uscire dalla rete autostradale, a scendere dai treni, quelle rimaste bloccate in auto o sui mezzi pesanti, e le persone sfollate". Lo hanno comunicato congiuntamente il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine della riunione del Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) costituitosi questo pomeriggio nella sede della Prefettura di Gorizia per fare il punto sulla situazione alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, dei vertici delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco e del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint.

"Gli incendi che stanno interessando l'area del Carso triestino, in particolare Sablici e Devetachi in comune di Doberdò del Lago e la zona Lisert di Monfalcone sono importanti stando a quanto riferito dai vigili del fuoco: erano anni che non si assisteva a fenomeni di questo tipo - ha spiegato Riccardi -. Nessuno, al momento, è in grado di fare previsioni: la macchina per il contenimento e lo spegnimento è attiva e vede in campo, in sinergia, Vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale e il Sistema di Protezione civile, con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza".

"Sono state evacuate alcune persone in località Sablici (5 famiglie, tutte residenti nel centro del paese, nessuno è rimasto ferito) per loro si provvederà a trovare una sistemazione. Le operazioni di spegnimento hanno comportato la temporanea disattivazione della rete elettrica. I Vigili del fuoco stanno lavorando con Protezione civile, Forestale regionale e forze dell'ordine stanno presidiando gli impianti della Snam che sono comunque in piena sicurezza, non intaccati dalle fiamme" ha spiegato ancora Riccardi.

Il Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) rimarrà attivo fino al termine dell'emergenza e si aggiornerà costantemente. "Sono in campo tre elicotteri dei Vigili del fuoco da Bologna e dal Nucleo volo di Venezia, insieme a due elicotteri della Protezione civile regionale, e a due canadair (uno dei quali in arrivo dopo una interlocuzione con la Direzione centrale della Protezione civile di Roma). Decine gli uomini in campo" ha aggiunto il vicegovernatore.

"La linea ferroviaria (da Monfalcone ad Aurisina) è chiusa da metà mattina e la rete autostradale dal primo pomeriggio, per sicurezza e per permettere le operazioni di spegnimento; la Protezione civile supporterà le persone in difficoltà fornendo generi alimentari di conforto e acqua su Triestino e Goriziano; la rete autostradale è parimenti chiusa per ragioni di sicurezza, ma dal primo pomeriggio (uscita consigliata Villesse e uscita obbligata a Redipuglia per chi viaggia in direzione Trieste; per chi viaggia in direzione Venezia uscita obbligata a Sistiana)" ha detto ancora Riccardi.

Sul fronte trasporto per i croceristi, le motonavi per portare le persone partiranno da Trieste, molo audace, alle 20.30 e 21:30.

IL PUNTO. I Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con tutte le squadre disponibili. In supporto ai colleghi isontini anche squadre dei comandi di Udine, Pordenone e Trieste.

Il rogo interessa il Carso dalla frazione di Devetaki nel comune di Doberdò del Lago alla frazione di Medeazza nel comune di Duino Aurisina. Tre i fronti del fuoco, a Devetaki, Sablici e Medeazza, stanno impegnando una cinquantina di pompieri italiani supportati anche dai colleghi sloveni, personale del Corpo Forestale regionale e volontari antincendio boschivo della Protezione Civile.

In supporto alle squadre di terra stanno operando anche il Drago 71 l’elicottero del Reparto Volo Vigili del fuoco di Venezia, un Canadair CAN26 del Corpo Nazionale Vigili del fuoco giunto da Brescia, un elicottero dell’Esercito Italiano giunto da Rimini e due elicotteri regionali.

A causa dell’incendio sono state temporaneamente evacuate cinque abitazioni (15 persone) a Sablici; è stata chiusa in entrambi sensi di marcia l’autostrada A4 tra Sistiana e Redipuglia, la statale 55 da San Giovanni di Duino a Jamiano, e la linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone; inoltre per poter operare in sicurezza dal cielo e da terra è stata disalimentata la rete elettrica nella zona interessata dagli incendi.

Malgrado l’incessabile lavoro di tutti gli uomini impegnati, gli incendi non sono ancora sotto controllo e si preannuncia una lunga nottata di lavoro. Su autorizzazione della Direzione regionale, il comando di Gorizia ha disposto il raddoppio dei turni di servizio. Presenti per quanto di loro competenza anche Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

SITUAZIONE IN A4. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Il rogo, infatti, è a 250 metri a est del casello autostradale. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Nel caso in cui le fiamme si allargassero Autovie è pronta ad evacuare il personale dalla barriera del Lisert.

Alle 13 Autovie Venete ha chiuso anche il tratto della A4 tra la barriera di Trieste -Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa di un secondo fronte dell'incendio che divampa ora anche a ovest del casello.

Nel primo pomeriggio, Autovie in sinergia con Anas, Polizia stradale e Vigili del fuoco per far fronte all'incendio e garantire l'incolumità dei viaggiatori ha disposto la chiusura del tratto Sistiana - Redipuglia in direzione Venezia - con uscita obbligatoria allo svincolo di Sistiana - dove permane la situazione di rischio per l'incendio a ovest della barriera del Lisert.

Nell'altra direttrice verso Trieste rimane chiuso il tratto tra Redipuglia e la barriera del Lisert con uscita consigliata Villesse. Nel frattempo Autovie ha evacuato precauzionalmente il personale impiegato alla barriera del Lisert nonostante il rogo non abbia interessato il casello.

A Ronchi dei Legionari pattuglia rinforzata della Polizia Locale per la viabilità su via Aquileia, per evitare intasamenti vista la chiusura dell'autostrada.

ANALISI ARPA FVG. "Una squadra in pronta disponibilità di Arpa Fvg sta effettuando delle misure con conta-particelle nell'area potenzialmente interessata dalla ricaduta dei fumi del poderoso incendio sul Carso Monfalconese - zona Lisert. Le prime misure sono al di sotto della soglia di attenzione". A darne notizia è l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro che, insieme al governatore Fedriga e al vicegovernatore Riccardi, sta seguendo minuto dopo minuto l'evolversi della vicenda.

"Il fumo dell'incendio - spiega Scoccimarro - interessa una vasta area di territorio presentandosi ed evolvendosi verticalmente in un pennacchio a forma molto dispersa. Al momento la nube sembra spostarsi in direzione della strada del Vallone".

"Anche le stazioni di qualità dell'aria del Monfalconese - chiarisce Scoccimarro, dopo aver sentito i vertici di Arpa - non rilevano criticità per le polveri sottili. In particolare per la zona di Ronchi sono satate compiute le misurazioni nell'area sportiva e in zona pietra rossa, ma anche in più punti di Monfalcone, quali via Aquileia e via Don fanin. I dati rilevati con il contaparticelle sono ampiamente sotto i valori soglia di attenzione".

La città di Monfalcone viene inoltre monitorata da una stazione che misura, tra gli altri parametri, il PM10 ogni ora.

"Le rilevazioni della mattinata - conclude Scoccimarro - sono state molto basse (minori di 10 microg/m3), in aumento nel pomeriggio ma sempre ampiamente al disotto della soglia di 50 microg/m3. Questo risultato è compatibile con la diffusione dei fumi dell'incendio".

TRENITALIA. La circolazione dei treni resta sospesa tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. L'incendio interessa anche la sede autostradale, rendendo difficoltoso l'invio del servizio sostitutivo con bus. Alle 20.30, Trenitalia senala:

Il treno FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (12:05) oggi termina la corsa a Cervignano alle ore 11:24. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9758 Trieste Centrale (17:05) - Milano Centrale (21:15) oggi ha origine da Cervignano alle ore 17:43. I passeggeri in partenza da Trieste Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37) oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri in partenza da Venezia Mestre possono proseguire con il treno R 3443 in partenza da Venezia Mestre alle ore 17:51 e in arrivo a San Donà di Piave alle ore 18:14, a Portogruaro alle ore 18:34, a Latisana Lignano alle ore 18:45, a Cervignano alle ore 19:06, a Trieste Airport alle ore 19:14, a Monfalcone alle ore 19:20 e a Trieste Centrale alle ore 19:44.

Il treno IC 594 Trieste Centrale (13.27) - Roma Termini (21:35) oggi è cancellato. I passeggeri possono proseguire a cura del personale di Assistenza di Trenitalia.

Il treno ICN 35696 Trieste Centrale (19:10) - Roma Termini (6:35) oggi ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri in partenza da Trieste Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni regionali registrano cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. Attivo il servizio sostitutivo con nave e bus appositamente predisposto tra Trieste Centrale e Monfalcone. Qui le informazioni dettagliate

Notizia in aggiornamento