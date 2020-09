Incendio sul Monte Hermada, arriva l'elicottero

Incendio sul Monte Hermada, nel comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono levate intorno alle 9 di oggi, estendendosi rapidamente. Diversi abitanti della zona hanno lanciato l'allarme chiamando il 112.

A bruciare è il bosco carsico, che si compone di alberi e arbusti bassi (bosco rurale); siamo in una zona piuttosto impervia, raggiungibile solo a piedi. Le fiamme non minacciano centri abitati o strutture. Non è stata fortunatamente interessata alla zona della ferrovia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, insieme al personale della Forestale Regionale e a numerosi volontari della Protezione Civile. Attivato anche l'elicottero, per il lancio di acqua dall'alto, attraverso una benna.