Incendio sul Monte Sabotino, ma è un'esercitazione

Esercitazione antincendio transfrontaliera sul Monte Sabotino. Nell'ambito del progetto Crossit Safer, questa mattina hanno partecipato Vigili del fuoco italiani e sloveni, personale del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia e della Protezione Civile regionale.

La parte operativa si è svolta sulle pendici del Monte, a cavallo tra il confine italiano e quello sloveno, mentre le postazioni di comando sono state allestite nei pressi della stazione ferroviaria di Nova Gorica, dove erano presenti Unità Comando Locale dei Vigili del fuoco italiani, sloveni e della Protezione civile.

I pompieri hanno partecipato con circa 15 unità operative del comando di Gorizia e due del nucleo telecomunicazioni regionale del comando di Udine alle quali si sono uniti il Comandante e un funzionario tecnico del Comando di Gorizia, il Dirigente per il soccorso e la prevenzione incendi e il funzionario referente della colonna mobile della Direzione regionale Vigili del fuoco.

Crossit Safer è un progetto di collaborazione tra Italia e Slovenia finanziato nell'ambito del programma europeo Interreg, teso a migliorare la sicurezza in ambito transfrontaliero. In particolare sono in via di perfezionamento accordi con i pompieri di Nova Gorica e delle Municipalità slovene sul confine per il supporto negli interventi.