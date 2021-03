Incendio sul tetto, paura ad Azzano Decimo

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio ad Azzano Decimo, nella frazione di Tiezzo. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un malfunzionamento della canna fumaria, il camino di un'abitazione si è incendiato. Dopo l'allarme, scattato con una chiamata al 112, sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Pordenone e gli agenti della Polizia Locale.

I pompieri hanno evitato che le fiamme non si estendessero ad altre aree dell'abitazione e il rogo è stato prontamente domato. Nessuna persona è rimasta ferita.

La Municipale ha messo in sicurezza l'area, permettendo ai Vigili del Fuoco di operare in piena sicurezza. È successo poco dopo le 18.30.

Intorno alle 21, i pompieri del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per un incendio a una canna fumaria a Cordovado. A dare l'allarme sono state due persone anziane, spaventate dalle fiamme che si sono sprigionate dal camino. Non sono rimaste ferite. I pompieri anche in questo caso hanno agito tempestivamente, risolvendo velocemente la problematica.