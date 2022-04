Inchiodato dalle chat nel cellulare sequestrato per l'omicidio di Mortgliano

Le prove erano contenute nel suo cellulare, sequestrato durante le indagini sull’omicidio per droga di Mortegliano. Nello smartphone dell’honduregno Jorge Wilfredo Martinez, 31enne già condannato in primo grado a 16 anni per l’omicidio del giugno 2020, erano rimaste alcune chat nelle quali si era messo d’accordo con altre persone per vendere modiche quantità di hashish.



All’uomo, finito in carcere poche settimane fa dopo l’evasione dai domiciliari, sono stati inflitti dal Tribunale di Udine ulteriori 7 mesi di reclusione. Martinez era accusato di aver ceduto tra il 2019 e il 2020 a due persone, in almeno in una quindicina di occasioni, dai 2 ai 3 grammi di droga alla volta vicino alla stazione ferroviaria e nei parchi Gatti e Ilaria Alpi di Udine.