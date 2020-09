Incidente a Blessano, gravissimo un centauro

E' in pericolo di vita un uomo di 59 anni di Basiliano rimasto coinvolto, poco prima di mezzogiorno, in un incidente stradale accaduto all'intersezione tra la regionale 10 e la 52, a Blessano di Basiliano.

Viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro con vela. Illeso il conducente del camion, mentre per il centauro le condizioni sono parse subito gravi.

È stato rianimato sul posto dal personale medico inviato dalla Sores che ha fatto confluire sul luogo dello scontro l'elicottero e un'ambulanza. Il centauro è stato poi condotto d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Per la messa in sicurezza dei due mezzi, posti sotto sequestro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno poi messo in sicurezza anche lo scenario dell'incidente. Per tutti i rilievi e la viabilità, gli agenti della Polizia Locale dell'Uti Medio Friuli, che procedono per le indagini. Inevitabili i disagi per il traffico.