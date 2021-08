Incidente a Camporosso, auto finisce ruote all'aria

Intorno alle 9 di oggi, su richiesta del Nue 112, la pattuglia Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio è intervenuta nella frazione Camporosso, a Malborghetto-Valbruna, dove era stato segnalato un incidente stradale.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale di un'Audi Q3, mezzo che si stava dirigendo in Val Bartolo, alla manifestazione "Baite Aperte", per rifornire una baita.

Il conducente del veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato in un avvallamento laterale alla carreggiata. L'autista e il passeggero sono usciti incolumi. Rilievi del Norm di Tarvisio.