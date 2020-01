Incidente in località Case di Manzano, questa mattina, all'altezza del supermercato Famila; per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale del comune di Manzano, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati un camioncino e una Lancia Musa.

A restare ferito un 81enne veneto, portato all'ospedale di Palmanova in ambulanza; il pensionato era alla guida della vettura; non sarebbe in gravi condizioni.