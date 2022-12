Incidente a Castions di Zoppola, non ce l’ha fatta la giovane mamma

Non ce l’ha fatta Jessica Cimarosti, la donna di 34 anni di Maniagolibero rimasta coinvolta, nella tarda mattinata di sabato 10 dicembre, nel grave incidente avvenuto a Castions di Zoppola, in via Domanins.

Dopo lo scontro fronto-laterale, la donna, madre di una bimba di tre anni, che stava rincasando dal lavoro, era stata elitrasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Udine dove si è spenta, nella notte, a causa dei gravissimi traumi riportati alla testa, al torace e all’addome.

Grave anche il passeggero dell’altra auto, un 23enne cittadino rumeno residente a Valvasone Arzene, elitrasportato all’ospedale Cattinara di Trieste. Ferito anche lo zio del ragazzo, che era al volante del suv Peugeot, ricoverato a Pordenone.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia.