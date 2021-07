Incidente a Claut, grave un motociclista

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo la regionale 251, nel territorio del comune di Claut. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Montereale (Compagnia di Spilimbergo), intervenuti e per rilievi e viabilità, un centauro ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato sull'asfalto, riportando gravi lesioni; nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Si tratta di una strada particolarmente insidiosa, ma molto amata da chi viaggia sulla due ruote.

Immediato l'allarme, lanciato con una telefonata al 112. Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero che poi ha trasportato in volo il centauro al Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale.