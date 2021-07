Incidente a Claut, muore un motociclista

Incidente mortale, questo pomeriggio, intorno alle 16, lungo la regionale 251, a Cellino di Sotto, nel territorio del comune di Claut. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Montereale (Compagnia di Spilimbergo), intervenuti e per rilievi e viabilità, un centauro di 65 anni, residente in provincia di Treviso, ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato sull'asfalto; nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Si tratta di una strada particolarmente insidiosa, ma molto amata da chi viaggia sulla due ruote.

Immediato l'allarme, lanciato con una telefonata al 112. Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale.