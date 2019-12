Incidente a Codroipo, donna incastrata nell'abitacolo

Incidente a Codroipo, intorno alle 18.30, in via Biauzzo, vicino all'acquedotto. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Hyundai, proveniente dalla frazione di Biauzzo e diretta a Codroipo capoluogo, e una Ford Fiesta. Nell'impatto, fronto laterale, la conducente della Ford Fiesta, una donna di Codroipo, è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Codroipo che hanno operato con le pinze oleodinamiche.

La donna viaggiava insieme alle sue due figlie, una minorenne e una maggiorenne. Tutte e tre sono rimaste ferite ma in maniera fortunatamente non grave.

Soccorsa anche la persona che si trovava al volante della Hyundai, una donna, sempre della zona. Sul posto sono intervenute un'ambulanza da Codroipo e una da San Vito al Tagliamento.