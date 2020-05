Incidente a Codroipo, ferita una ragazza

Incidente nella tarda mattinata, in via Ostermann, a Codroipo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Campoformido, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate una vettura e una moto. Nell'impatto, la due ruote è rovinata sull'asfalto, finendo la sua corsa sulla carreggiata. È successo all'incrocio con viale Duomo.

A restare ferita la conducente della motocicletta, una ragazza, subito soccorsa dal personale medico di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

È stata trasportata in ospedale in condizioni non preoccupanti. Ha riportato alcune fratture. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che hanno dato fattivo supporto al personale medico e hanno poi messo in sicurezza i mezzi incidentati e il luogo dello scontro. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.