Incidente a Collalto di Tarcento, due auto contro il muro

Scontro tra due auto, lungo la statale Pontebbana, a Collalto di Tarcento, poco prima delle 13. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, due auto si sono scontrate e sono finite poi entrambe contro il muro.

Tre le persone che sono rimaste ferite, in maniera fare non grave, assistite dall'equipaggio della Croce Rossa di Tarcento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, per la messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli coinvolti nell'incidente.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.