Incidente a Colloredo. Feriti quattro giovani, due sono gravi

Versa in gravissime condizioni, in pericolo di vita, un ragazzo di vent'anni che, intorno alle 21 di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto lungo l'ex provinciale 49, a Colloredo di Montalbano, in località Aveacco.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi, accertamenti e viabilità, il giovane, al volante di un'auto, si è scontrato con un'altra vettura condotta da una ragazza di 21 anni.

L'impatto è stato violentissimo. Il 21enne è stato intubato sul posto dell'equipaggio di un'ambulanza inviata a sirene spiegate dalla Centrale Sores di Palmanova; grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, la 21enne, una ragazza di Verzegnis.

Sono rimasti feriti anche altri due giovani, anche loro in gravi condizioni, ma dovrebbero cavarsela. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a fattivo supporto dell'equipe sanitaria. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.