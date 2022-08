Incidente a Comeglians, un ferito grave

E’ di due persone ferite – una elitrasportata a Udine – il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi in via Roma, vicino all’ufficio postale dove la viabilità ha subito rallentamenti, a Comeglians. Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati una macchina e un fuoristrada.

Ad aver avuto la peggio è stato il conducente di quest’ultimo che, dopo essere stato soccorso da personale del 118, è stato elitrasporto a Udine. L’automobilista è stato, invece, accolto all’ospedale di Tolmezzo. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento carnico.