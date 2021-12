Versa in gravi condizioni un 29enne di Caneva che questa mattina, alle 5.30, ha perso il controllo della sua auto a Cordignano, in via Redipuglia, finendo fuori strada.

Liberato dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, è stato poi trasportato in volo in ospedale dal personale sanitario del Suem.