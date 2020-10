Incidente a Faedis, ferito un 16enne in moto

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 ottobre 2020, poco prima delle 16 sulla statale 356, a Faedis, vicino al cimitero. Coinvolti una vettura Fiat Punto e una motocicletta.

Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 16 anni della zona che ha riportato un trauma alla testa e una lesione a un braccio. In stato di choc, a seguito dell'incidente, la conducente della vettura, una donna di Faedis di 65 anni.

Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Udine per accertamenti con l'ambulanza inviata dalla Sores; non sono in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli per rilievi e viabilità.