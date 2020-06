Incidente a Fiume Veneto, feriti quattro giovani incastrati

Incidente stradale questa notte, lungo il raccordo autostradale 16, in ingresso sulla A28, nel territorio del comune di Fiume Veneto. Era da poco passata la mezzanotte, quando il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada, senza coinvolgere altri mezzi.

A bordo dell'auto c'erano quattro ragazzi: due di 21 anni (di cui una ragazza), uno di 22 e uno di 25. Nell'incidente tutti sono rimasti feriti: tre in maniera lieve, portati in ospedale con l'ambulanza, e uno in maniera più grave, trasportato in volo con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

Per tutti i rilievi la Polizia Stradale di Pordenone. Per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale i Vigili del Fuoco che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario inviato dalla Sores per liberare i giovani dall'abitacolo dell'auto.