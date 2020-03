Incidente a Fiumicello, due auto nel fosso

Incidente nella prima serata, poco prima delle 19, in località Papariano di Fiumicello, poco prima del ponte che conduce al Borgo di Pieris. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi e gli accertamenti, oltre che per la viabilità, due vetture si sono scontrate e, nell'impatto, sono finite nel fossato.

Per i conducenti si è temuto il peggio, tanto che la Centrale Sores di Palmanova, allertata tramite il numero di emergenza 112, ha inviato i sanitari e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato le due vetture fuori strada ma, per fortuna, i conducenti e i passeggeri delle due auto sono rimasti miracolosamente illesi.

Nessun disagio per la circolazione. I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e assicurato una bonifica dell'area che è stata interessata dallo scontro.