Incidente a Grado, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite, questa mattina, in un incidente accaduto all'incrocio tra via Pola e via Udine, a Grado. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Panda e una Bmw. Nell'impatto, sono rimasti feriti il conducente e il passeggero della seconda vettura.

Entrambi sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Monfalcone, per accertamenti; le loro condizioni non destano preoccupazione. Rilievi, accertamenti e viabilità a cura dei Carabinieri della Stazione di Grado. Importanti i danni alle vetture.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza dell'area.