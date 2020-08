Incidente a Latisana, motociclista in ospedale

Incidente questa mattina, in via Sabbionera, a Latisana, di fronte all'ex negozio Bergamin, vicino al distributore Esso. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati un moto e una vettura. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è rovinato sull'asfalto.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Il motociclista è stato portato in ospedale a Latisana con l'autolettiga. Non è in pericolo di vita.