Incidente a Lignano, uno degli automobilisti scappa

Incidente stradale, poco prima delle 19 di venerdì 27, sulla rotonda di ingresso di Lignano Sabbiadoro. Alcune vetture si sono scontrate e una di queste è finita su una aiuola.

Per fortuna nessuna persona al volante, e trasportata, è rimasta ferita anche se la Centrale Sores di Palmanova, dopo l'allarme, ha inviato comunque precauzionalmente un'ambulanza e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.

Uno dei conducenti si è però allontanato dal luogo dell'incidente per poi rendersi reperibile solo dopo una trentina di minuti.

È stato quindi sanzionato dagli agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità. Continua senza sosta l'attività degli agenti della Locale della cittadina balneare, comandata da Alberto Adami.