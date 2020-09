Incidente a Lucinico, tre persone in ospedale

Incidente questo pomeriggio, intorno intorno alle 14, a Lucinico di Gorizia, in via Brigata Re, tra il distributore Ip e la casa di cura Culot. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gorizia, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontati una moto e una Peugeot.

In sella alla due ruote un uomo e una donna, che sono rovinati sull'asfalto. Al volante della vettura una terza persona coinvolta nell'incidente. Tutti e tre sono rimasti feriti, assistiti dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Sono stati ricoverati in ospedale per diverse lesioni riportate nello scontro. Non sarebbero in pericolo di vita.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale e a fattivo supporto del personale sanitario i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.