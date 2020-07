Incidente a Lucinico, un ferito grave

Grave incidente nella tarda serata a Lucinico, in via Licinio. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Gorizia, intervenuti per i rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate violentemente. Nell'impatto una persona che viaggiava su una delle due auto è rimasta ferita in maniera grave; si tratta di un uomo. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, che ha soccorso tempestivamente il ferito.

Stabilizzata sul posto, la vittima dello scontro è stata trasportata d'urgenza all'ospedale. Non si esclude che all'origine dello scontro ci sia un malore. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e per la messa in sicurezza della carreggiata.