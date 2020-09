Incidente a Majano, rovina a terra un giovane centauro

Questa mattina, poco prima delle 9, si è verificato un incidente nel territorio del comune di Majano, all'altezza del negozio di frutta e verdura Olimpia, a poca distanza dalla chiesa. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati uno scooter, condotto da un ragazzo della zona, e una vettura.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella allo scooter che è rovinato sull'asfalto restando ferito, per fortuna in maniera non grave. È stato trasportato in pronto soccorso dall'equipe sanitaria inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, proveniente dall'ospedale di San Daniele del Friuli. Illeso il conducente della vettura, una Fiat Tipo.

Per la messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli incidentati, e a supporto del personale medico, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di San Daniele. Qualche disagio per il traffico.