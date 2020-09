Incidente a Maniago, ferita una postina

Scontro auto-scooter, intorno alle 13.30, a Maniago, in via Angelo dal Mistro, stretta arteria della città del coltello. Dalle prime informazioni ricevute dalla sala operativa, sembrava che il centauro fosse finito con una gamba sotto la scocca della vettura. I Vigili del Fuoco di Maniago, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno ridimensionato lo scenario: fortunatamente, la macchina è riuscita a fermare la propria corsa in tempo, evitando l'impatto e peggiori conseguenze.

In sinergia con il personale sanitario, i pompieri hanno rimosso, con tecniche appropriate, il casco e imbarellato la persona ferita, una postina, che è stata poi trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia locale di Maniago per i rilievi e la viabilità.